15:33 25.05.2026
В Анапе анонсировали начало купального сезона

Маслова: купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
  • Купальный сезон в Анапе в 2026 году официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября.
  • Подготовительные работы ведутся на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах Анапы.
  • Из опасной зоны уже исключили километр пляжа в Витязево и восемь галечных пляжей Анапы.
КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Купальный сезон в 2026 году в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября, подготовительные работы ведутся на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах, сообщает мэр города Светлана Маслова.
В начале мая оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что из опасной зоны уже исключили километр пляжа в Витязево, это был участок, на котором тестировали восстановление береговой полосы после ЧС способом отсыпки нового песка. Работы прошли успешно, и Роспотребнадзор подтвердил соответствие пляжа санитарным нормам и требованиям. Также из зоны ЧС исключены восемь галечных пляжей Анапы.
"Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона-2026 на водных объектах общего пользования на территории Анапы. Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября", - написала Маслова в сообщении в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что к сезону подготавливают уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи, там идет установка инфраструктуры. Также продолжаются работы по отсыпке остальной пляжной территории чистым песком.
В ближайшее время, добавила Маслова, сотрудники предприятия "Курорты Анапы" начнут работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего пользователи приступят к установке пляжной инфраструктуры.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
