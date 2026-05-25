В Мурманской области женщину заподозрили в истязании четырехлетней дочери

Краткий пересказ от РИА ИИ
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Североморска, которая подозревается в истязании четырехлетней дочери, сообщили в региональном СУСК.
"Предварительным следствием установлено, что в период с февраля по апрель 2026 года подозреваемая, находясь в квартире по улице Гвардейская в Североморске, систематически наносила побои своей 4-летней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело возбуждено по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
