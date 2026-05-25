СК выясняет обстоятельства смерти мужчины в инвалидном кресле под Курганом

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая - РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти жителя города Щучье, который передвигался в инвалидном кресле и тело которого нашли местные жители на улице с термическим воздействием, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, утром 15 мая тело мужчины с признаками термического воздействия было обнаружено местными жителями у дома по улице Мира в городе Щучье. Обстоятельства жизни мужчины, не имевшего постоянного места жительства и передвигавшегося в инвалидном кресле, получили широкий общественный резонанс в регионе, добавляет СУСК.
Отмечается, что назначены пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза для установления причины возгорания и смерти потерпевшего, допрашиваются очевидцы происшествия.
Также следственными органами будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц служб и ведомств, уполномоченных реализовывать меры социальной поддержки населения, добавили в СУСК.