17:11 25.05.2026
СК выясняет обстоятельства смерти мужчины в инвалидном кресле под Курганом

  • Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти 43-летнего жителя города Щучье, который передвигался в инвалидном кресле.
  • Тело мужчины с признаками термического воздействия было обнаружено утром 15 мая у дома по улице Мира в городе Щучье.
  • Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, допрашиваются очевидцы, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за социальную поддержку населения.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая - РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти жителя города Щучье, который передвигался в инвалидном кресле и тело которого нашли местные жители на улице с термическим воздействием, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, утром 15 мая тело мужчины с признаками термического воздействия было обнаружено местными жителями у дома по улице Мира в городе Щучье. Обстоятельства жизни мужчины, не имевшего постоянного места жительства и передвигавшегося в инвалидном кресле, получили широкий общественный резонанс в регионе, добавляет СУСК.
"Щучанским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются обстоятельства смерти 43-летнего жителя города Щучье (часть 1 статьи 105 УК РФ "Убийство")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначены пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза для установления причины возгорания и смерти потерпевшего, допрашиваются очевидцы происшествия.
Также следственными органами будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц служб и ведомств, уполномоченных реализовывать меры социальной поддержки населения, добавили в СУСК.
