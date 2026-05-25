Российские ученые создали зубную щетку, которая убивает бактерии светом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали зубную щетку с фотодинамическим эффектом.
- В щетку встроен светодиод, который за счет света в определенном спектре убивает бактерии в полости рта и снижает воспаление.
- Щетку можно будет использовать со специальной зубной пастой, усиливающей действие света.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали зубную щетку с фотодинамическим эффектом, убивающим бактерии, рассказала капитан команды разработчиков Ксения Галушкина.
По словам Галушкиной, целью инновации стала борьба с привычными напоминаниями о времени чистки зубов в пользу высоких технологий, так как большинство людей уделяют этой гигиенической процедуре менее положенных двух минут.
"Мы решили прибавить не шума, а света. В щетку встроен светодиод, и за счет света в определенном спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление", - сказала Галушкина "Газете.Ru".
Как отметила Галушкина, щетку можно будет использовать со специальной зубной пастой, усиливающей действие света.
