С "Арктик Метагаза" изъяли бортовой самописец

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бортовой самописец изъят с газовоза "Арктик Метагаз", который был атакован в Средиземном море в марте, проводится его расшифровка, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"С участием профильных специалистов изъят бортовой самописец с данными о рейсе газовоза, в рамках компьютерно-технической экспертизы проводится его расшифровка", - сказала она.
Петренко добавила, что по уголовному делу также назначен комплекс других необходимых судебных экспертиз.
Минтранс РФ сообщил, что 3 марта российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
