С "Арктик Метагаза" изъяли бортовой самописец

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бортовой самописец изъят с газовоза "Арктик Метагаз", который был атакован в Средиземном море в марте, проводится его расшифровка, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С участием профильных специалистов изъят бортовой самописец с данными о рейсе газовоза, в рамках компьютерно-технической экспертизы проводится его расшифровка", - сказала она.