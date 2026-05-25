И.о. главы Минкульта Румынии ушел в отставку после скандала с аудиозаписью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющий обязанности министра культуры Румынии Деметер Андраш Иштван подал в отставку.
- Причиной стало появление в прессе скандальной аудиозаписи, на которой он якобы использовал нецензурную лексику по отношению к национальным интересам Румынии.
КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра культуры Румынии Деметер Андраш Иштван подал в отставку после того, как в прессе появилась приписываемая ему запись, на которой политик использовал нецензурную лексику по отношению к национальным интересам Румынии, сообщает румынское агентство Agerpres.
Андраш был выдвинут в кабинет министров от партии "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR), входящую в правящую коалицию страны. Председатель UDMR Келемен Хунор потребовал от Андраша отставки и публичных извинений. Другие лидеры партии также дистанцировались от его высказываний.
"Министр культуры Деметер Андраш Иштван в понедельник объявил о своей отставке после появления в публичном пространстве аудиозаписи, которая приписывается ему и в которой он использует нецензурную лексику. Разговор, как сообщается, относится к 2012 году и касается покупки Radio Chișinău", - говорится в сообщении агентства.
Поясняется, что Андраш обратился в прокуратуру с просьбой начать необходимые процедуры для проверки подлинности данного материала. По его словам, ему приписали заявления, которые он не помнит, чтобы делал.
Парламент Румынии 5 мая вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана, после чего кабинет должен уйти в отставку. С 18 мая начались консультации партий с президентом страны по вопросу выбора кандидата в премьеры.
Ранее Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.