И.о. главы Минкульта Румынии ушел в отставку после скандала с аудиозаписью

КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра культуры Румынии Деметер Андраш Иштван подал в отставку после того, как в прессе появилась приписываемая ему запись, на которой политик использовал нецензурную лексику по отношению к национальным интересам Румынии, сообщает румынское агентство Исполняющий обязанности министра культуры Румынии Деметер Андраш Иштван подал в отставку после того, как в прессе появилась приписываемая ему запись, на которой политик использовал нецензурную лексику по отношению к национальным интересам Румынии, сообщает румынское агентство Agerpres

Андраш был выдвинут в кабинет министров от партии "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR), входящую в правящую коалицию страны. Председатель UDMR Келемен Хунор потребовал от Андраша отставки и публичных извинений. Другие лидеры партии также дистанцировались от его высказываний.

"Министр культуры Деметер Андраш Иштван в понедельник объявил о своей отставке после появления в публичном пространстве аудиозаписи, которая приписывается ему и в которой он использует нецензурную лексику. Разговор, как сообщается, относится к 2012 году и касается покупки Radio Chișinău", - говорится в сообщении агентства.

Поясняется, что Андраш обратился в прокуратуру с просьбой начать необходимые процедуры для проверки подлинности данного материала. По его словам, ему приписали заявления, которые он не помнит, чтобы делал.

Парламент Румынии 5 мая вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана, после чего кабинет должен уйти в отставку. С 18 мая начались консультации партий с президентом страны по вопросу выбора кандидата в премьеры.