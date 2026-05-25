Краткий пересказ от РИА ИИ Членство в ЕС и поддержка киевского режима обернулись для Румынии потерей десятков миллиардов евро и разрушением промышленности, заявил румынский евродепутат Георге Пиперя.

Национальный план восстановления и устойчивости, запущенный в 2021 году, стал провальной сделкой: Румыния получила 11 миллиардов евро от ЕС, а взнос в бюджет объединения составил 18 миллиардов.

На конфликт на Украине Бухарест, вероятно, потратил от десяти до 40 миллиардов евро, добавил он.

КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Членство в Евросоюзе и поддержка киевского режима обернулись для Румынии потерей десятков миллиардов евро и разрушением промышленности, заявил в понедельник румынский депутат Европарламента Георге Пиперя.

Высказывания евродепутата звучат на фоне острого политического кризиса в Румынии , где парламент отправил в отставку проевропейское правительство Илие Боложана из-за резкого повышения налогов по требованию Брюсселя

"Национальный план восстановления и устойчивости, запущенный в 2021 году, стал одной из самых провальных сделок в истории Румынии... В то время как мы вытянули 11 миллиардов евро от ЕС (из которых около восьми миллиардов нужно вернуть с процентами в течение 30 лет), мы заплатили взнос в бюджет ЕС в размере 18 миллиардов. Бухарест потратил на войну на Украине , вероятно, от 10 миллиардов до 40 миллиардов евро", - написал парламентарий на своей странице в Facebook*.

По его словам, европейские деньги не пошли на строительство больниц, дорог или инфраструктуры в самой Румынии.

"С землей сравняли остатки промышленности в Румынии под предлогом "декарбонизации" и "Зеленого курса" (стратегии ЕС по переходу к климатически нейтральной экономике - ред.).... Более 2 миллиардов евро... ушло на консультации. Получились очень хорошо сделанные презентации в PowerPoint без всякой практической пользы", - подчеркнул депутат.

Политик добавил, что власти страны готовят новый аналогичный по ущербу проект, но уже под предлогом программы вооружения, а избирателей продолжают пугать тем, что якобы "идут русские".