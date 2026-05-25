Иран раскритиковал Рубио за посещение Тадж-Махала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранское консульство в Хайдерабаде раскритиковало госсекретаря США Марко Рубио за посещение Тадж-Махала.
- Консульство указало, что Тадж-Махал был построен иранскими архитекторами, и выразило недовольство тем, что правительство Рубио угрожает иранской цивилизации.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Иранское консульство в индийском городе Хайдерабад раскритиковало госсекретаря США Марко Рубио за посещение мавзолея Тадж-Махал на фоне конфликта Соединенных Штатов с Ираном.
"Если бы Рубио знал историю или архитектуру, он не стал бы там фотографироваться. Этот мавзолей был построен из любви императора (Великих Моголов - ред.) к его иранской жене и является творением гения иранских архитекторов. Тем временем его правительство угрожает стереть иранскую цивилизацию с лица земли", - отреагировало консульство в соцсети X.
Рубио заявил в понедельник, что у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Ранее газета Washington Post сообщала, что рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом иранский чиновник в комментарии газете уточнил, что речь идет не о финальном соглашении по ядерной тематике, а о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок.