Иран раскритиковал Рубио за посещение Тадж-Махала

"Если бы Рубио знал историю или архитектуру, он не стал бы там фотографироваться. Этот мавзолей был построен из любви императора (Великих Моголов - ред.) к его иранской жене и является творением гения иранских архитекторов. Тем временем его правительство угрожает стереть иранскую цивилизацию с лица земли", - отреагировало консульство в соцсети X.