Рубио заявил о широкой международной поддержке плана США по Ирану

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Переговорный план США по Ирану, включающий вопрос открытия Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе, пользуется широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

При этом Рубио отметил, что работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать. Госсекретарь также добавил, что по ядерной программе предусмотрен "реальный и существенный" временной лимит для переговоров.