12:03 25.05.2026
Рубио заявил о широкой международной поддержке плана США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорный план США по Ирану пользуется широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами.
  • По его словам, работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать.
  • Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что пока нельзя утверждать, что США и Иран близки к подписанию мирной договоренности.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Переговорный план США по Ирану, включающий вопрос открытия Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе, пользуется широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"(Этот план - ред.) получает широкую поддержку в (Персидском - ред.) заливе. Поддержка также велика во всем мире: каждая страна, которой мы разъясняли план, понимает, что это не просто очень разумный шаг, но и правильное решение для всего мира", - сказал Рубио журналистам в Нью-Дели.
При этом Рубио отметил, что работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать. Госсекретарь также добавил, что по ядерной программе предусмотрен "реальный и существенный" временной лимит для переговоров.
Телеканал Fox News 24 мая сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
В понедельник официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что, по мнению Тегерана, пока нельзя утверждать, что США и Иран близки к подписанию мирной договоренности. Он также сообщил, что в прорабатываемом с США меморандуме есть пункт об остановке боевых действий "на всех фронтах", в том числе в Ливане. Дипломат подтвердил прежнюю позицию, что Тегеран в настоящий момент не обсуждает с Вашингтоном вопросы ядерной программы Ирана.
