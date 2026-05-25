Рубио заявил о широкой международной поддержке плана США по Ирану

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Переговорный план США по Ирану, включающий вопрос открытия Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе, пользуется широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
При этом Рубио отметил, что работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать. Госсекретарь также добавил, что по ядерной программе предусмотрен "реальный и существенный" временной лимит для переговоров.
Телеканал Fox News 24 мая сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
В понедельник официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что, по мнению Тегерана, пока нельзя утверждать, что США и Иран близки к подписанию мирной договоренности. Он также сообщил, что в прорабатываемом с США меморандуме есть пункт об остановке боевых действий "на всех фронтах", в том числе в Ливане. Дипломат подтвердил прежнюю позицию, что Тегеран в настоящий момент не обсуждает с Вашингтоном вопросы ядерной программы Ирана.