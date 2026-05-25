У США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном, заявил Рубио
07:14 25.05.2026 (обновлено: 07:44 25.05.2026)
У США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном, заявил Рубио

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с Ираном.
  • По словам Рубио, на столе сейчас есть предложение для вступления в ограниченные во времени переговоры по ядерному вопросу.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу.
Ранее газета Washington Post сообщала, что рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом иранский чиновник в комментарии газете уточнил, что речь идет не о финальном соглашении по ядерной тематике, а о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок.
"На столе сейчас очень хорошее предложение для вступления в ограниченные во времени переговоры по ядерному вопросу, и, надеюсь, что нам удастся его достичь", - заявил Рубио, слова которого приводит агентство Рейтер.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
