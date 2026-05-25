В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии акцией устрашения
20:29 25.05.2026 (обновлено: 20:32 25.05.2026)
В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии акцией устрашения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополита Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков.
  • Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла назвал задержание митрополита Илариона провокацией и акцией устрашения со стороны спецслужб Чехии.
  • Протоиерей Николай Балашов заявил о неприязни властей Чехии к православной вере и Церкви.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задержание митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков - это провокация спецслужб Чехии, акция устрашения, которая демонстрирует неприязнь властей Чехии к православной вере и Церкви, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Чешская полиция 24 мая задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал РИА Новости один из его помощников. Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, что в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила контейнеры "с веществом белого цвета". По словам адвоката митрополита Илариона, полиция фактически лишила иерарха возможности наблюдать за тем, как проводится досмотр автомобиля.
Сам митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
"Рассматриваем случившееся как спланированную провокацию специальных служб Чешской Республики, давно раздувающих кампанию оголтелой шпиономании в отношении священнослужителей Русской православной церкви", - сказал отец Николай Балашов.
По публикациям в СМИ видно, продолжил он, что "некоторые деятели государственных органов Чехии саму принадлежность к православной вере считают подозрительным фактором, указывающим на политическую "неблагонадежность".
"В прошлом году министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, широко известный как участник гей-парадов* и лоббист интересов ЛГБТ*-сообщества, публично заявил, что Русская православная церковь представляет угрозу национальной безопасности Чешской Республики, поскольку, по его словам, "это не церковь в традиционном смысле - это часть кремлевского механизма" и "вместо духовной деятельности ее усилия направлены на служение российским государственным интересам", - отметил протоиерей.
Он также напомнил, что ранее "по нераскрываемым "секретным" причинам" был лишен права проживания в Чехии настоятель русского карловарского храма протоиерей Николай Лищенюк.
"На сей раз представители чешских властей предпринятой ими акцией устрашения в отношении православного иерарха демонстрируют свою неприязнь к православной вере и Церкви еще более грубо и цинично, покрывая себя стыдом и заслуживая презрения", - заключил собеседник агентства.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
РелигияЧехияРоссияНиколай БалашовЯн ЛипавскийРусская православная церковь
 
 
