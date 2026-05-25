01:23 25.05.2026
Россияне в Новой Зеландии хотят сохранить связи с Родиной, заявил посол

Посол Кранс: большинство россиян в Новой Зеландии хотят сохранить гражданство

Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс заявил, что большинство россиян, живущих в Новой Зеландии, хотят сохранить связи с родиной.
  • Некоторые россияне приехали в Новую Зеландию учиться или работать, становясь резидентами и ожидая получения гражданства.
  • Очень мало людей из числа проживающих в Новой Зеландии россиян выходят из гражданства РФ.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Большинство из живущих в Новой Зеландии россиян хотят сохранить связи с родиной, мало кто из них выходит из гражданства РФ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"Есть часть сограждан, которые сюда перебрались и не получали новозеландского гражданства. Есть часть, которые ожидает его получить, они становятся резидентами и через какое-то время получают тут право работать", - сказал дипломат.
По его словам, некоторые из них приехали учиться, кто-то приехал работать, кто-то остается работать после учебы и ждет гражданства.
"Но при этом из российского гражданства очень мало людей выходят. Подавляющее большинство старается сохранить связь с Родиной", - подчеркнул Кранс в беседе с агентством.
