08:57 25.05.2026 (обновлено: 08:58 25.05.2026)
В РГО рассказали, что мог перевозить затонувший пароход "Князь Горчаков"

Вид на порт и корабли в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пароход "Князь Горчаков", затонувший после подрыва на мине в 1906 году, мог перевозить из Одессы предметы быта для высокопоставленных лиц Владивостока.
  • Тихоокеанский флот обнаружил судно в заливе Петра Великого, и решено продолжить его обследование с помощью современных аппаратов.
  • Шанс, что предметы, перевозимые пароходом, сохранились, невелик из-за моллюска-древоточца, обитающего в Японском море.
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Затонувший после подрыва на мине в 1906 году пароход "Князь Горчаков", который ранее был найден силами Тихоокеанского флота в Приморье, мог перевозить из Одессы предметы быта для высокопоставленных лиц Владивостока, сообщил РИА Новости руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк.
Ранее Тихоокеанский флот сообщил, что обнаружил в заливе Петра Великого пароход "Князь Горчаков", затонувший после подрыва на мине в 1906 году. Специалисты гидрографической службы ТОФ вместе с представителями фонда "Люди моря" обследовал затонувший объект. Решено продолжить поисковые работы и тщательнее обследовать судно с помощью современных необитаемых телевизионных аппаратов. Председатель Приморского краевого отделения РГО Алексей Буяков сообщал РИА Новости, что на судне был груз, застрахованный почти на 1,5 миллиона рублей.
"Из некоторых документов известно, что пароход перевозил из Одессы во Владивосток предметы быта для высокопоставленных лиц города Владивостока. Мы сделали предположение, что, возможно, это были какие-то предметы мебели, картины и так далее", - сказал собеседник.
По его словам, шанс, что эти предметы сохранились, невелик. В Японском море обитает моллюск-древоточец, который режет дерево, и оно превращается в труху.
"Поэтому мы не можем найти в наших водах деревянных кораблей, например, 17 века. Все, что нам остается, это либо какие-то металлические элементы, которые были на этих деревянных массивах, либо привальный брус… Поэтому не знаю, удастся ли там что-то увидеть из этого. Но, по крайней мере, дальше мы будем исследовать это судно", - рассказал Кондратюк.
Он уточнил, что все, что лежит больше в воде больше 100 лет, является археологическим памятником, и для изъятия артефактов с таких судов или их элементов нужно получать разрешение. Без него возможны только фото- и видеосъемка.
Пароход "Князь Горчаков" подорвался на морской мине 18 мая 1906 года в районе острова Аскольд на подходе к Владивостоку по пути из Одессы. Попытки экипажа спасти судно оказались безуспешными, и спустя короткое время "Князь Горчаков" затонул. Вся команда успела покинуть борт на шлюпках. Ранее поискам затонувшего судна препятствовали сложный район интенсивного судоходства, постоянные туманы и ограниченная видимость, отмечали в ТОФ.
