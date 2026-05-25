Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика справляется с вызовами, заявил Решетников - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 25.05.2026
Российская экономика справляется с вызовами, заявил Решетников

Решетников: российская экономика справляется с вызовами и ограничениями

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями, заявил Максим Решетников.
  • За последние три года ВВП России вырос более чем на десять процентов, инфляция снижается, безработица остается минимальной.
  • Решетников отметил перспективы укрепления связей между Россией и Бразилией.
БРАЗИЛИА, 25 мая - РИА Новости. Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями - инфляция снижается, безработица остается на минимальных уровнях, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников на заседании 13-й межправкомиссии двух стран.
"Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями. За последние 3 года ВВП вырос более чем на 10%. Снижается инфляция, безработица остается минимальной. В стране разворачиваются крупные проекты развития: в инфраструктуре, отраслях экономики предложения, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ, науке, социальном секторе, городской среде", - сказал Решетников.
Первый полет полностью российского вертолета Ка-226Т - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет
Вчера, 14:42
Он напомнил, что у России и Бразилии давняя история сотрудничества. "Видим и ценим независимую политику руководства Бразилии: вы сами выбираете, с кем выстраивать отношения. По многим вопросам внутренней и внешней повестки наши страны выступают с единых или очень близких позиций", - указал министр.
Этому способствует регулярный и конструктивный диалог на уровне президентов государств, он укрепляет межправительственные связи и открывает новые возможности для бизнеса, и все это с опорой на прочный фундамент – устойчивость экономик обеих стран, добавил глава Минэкономразвития.
По словам Решетникова, ВВП Бразилии демонстрирует положительную динамику, растет промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, туризм и чему способствует богатая ресурсная база, использование технологий, растущее население.
"Все это открывает хорошие перспективы для укрепления связей, реализации совместных проектов и поиска новых точек роста", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Путин назвал агропромышленный комплекс флагманом российской экономики
Вчера, 15:17
 
ЭкономикаРоссияБразилияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала