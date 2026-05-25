Российская экономика справляется с вызовами, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями, заявил Максим Решетников.
- За последние три года ВВП России вырос более чем на десять процентов, инфляция снижается, безработица остается минимальной.
- Решетников отметил перспективы укрепления связей между Россией и Бразилией.
БРАЗИЛИА, 25 мая - РИА Новости. Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями - инфляция снижается, безработица остается на минимальных уровнях, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников на заседании 13-й межправкомиссии двух стран.
"Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями. За последние 3 года ВВП вырос более чем на 10%. Снижается инфляция, безработица остается минимальной. В стране разворачиваются крупные проекты развития: в инфраструктуре, отраслях экономики предложения, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ, науке, социальном секторе, городской среде", - сказал Решетников.
Этому способствует регулярный и конструктивный диалог на уровне президентов государств, он укрепляет межправительственные связи и открывает новые возможности для бизнеса, и все это с опорой на прочный фундамент – устойчивость экономик обеих стран, добавил глава Минэкономразвития.
По словам Решетникова, ВВП Бразилии демонстрирует положительную динамику, растет промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, туризм и чему способствует богатая ресурсная база, использование технологий, растущее население.
"Все это открывает хорошие перспективы для укрепления связей, реализации совместных проектов и поиска новых точек роста", - заключил министр.