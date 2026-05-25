Российская экономика справляется с вызовами, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями, заявил Максим Решетников.

За последние три года ВВП России вырос более чем на десять процентов, инфляция снижается, безработица остается минимальной.

Решетников отметил перспективы укрепления связей между Россией и Бразилией.

БРАЗИЛИА, 25 мая - РИА Новости. Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями - инфляция снижается, безработица остается на минимальных уровнях, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников на заседании 13-й межправкомиссии двух стран.

"Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями. За последние 3 года ВВП вырос более чем на 10%. Снижается инфляция, безработица остается минимальной. В стране разворачиваются крупные проекты развития: в инфраструктуре, отраслях экономики предложения, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ, науке, социальном секторе, городской среде", - сказал Решетников

Он напомнил, что у России Бразилии давняя история сотрудничества. "Видим и ценим независимую политику руководства Бразилии: вы сами выбираете, с кем выстраивать отношения. По многим вопросам внутренней и внешней повестки наши страны выступают с единых или очень близких позиций", - указал министр.

Этому способствует регулярный и конструктивный диалог на уровне президентов государств, он укрепляет межправительственные связи и открывает новые возможности для бизнеса, и все это с опорой на прочный фундамент – устойчивость экономик обеих стран, добавил глава Минэкономразвития

По словам Решетникова, ВВП Бразилии демонстрирует положительную динамику, растет промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, туризм и чему способствует богатая ресурсная база, использование технологий, растущее население.