Лимит сверхурочной работы в России увеличили со 120 до 240 часов в год - РИА Новости, 25.05.2026
18:28 25.05.2026
Лимит сверхурочной работы в России увеличили со 120 до 240 часов в год

Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.
  • Новый закон определяет категории работников, для которых продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год, а также категории работников, которых можно привлечь к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при наличии соответствующего медицинского заключения.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как отмечали авторы документа, около 90% россиян готовы работать сверхурочно, в том числе ради дополнительного заработка, однако регулирование не позволяло работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Инициатива также призвана нивелировать потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей, что актуально в условиях дефицита кадров.
Новый закон разрешает увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя.
Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение.
Согласно документу, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа - не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает чрезвычайная ситуация, которую нужно предотвратить.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
