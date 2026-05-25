Силы ПВО за ночь уничтожили 173 украинских беспилотника

- Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 173 украинских беспилотника.
- Дроны были сбиты над несколькими регионами, включая Московскую область и Крым.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минувшей ночью бойцы противовоздушной обороны сбили над территорией России 173 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
В ведомстве уточнили, что дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымом.
По информации оперштаба Белгородской области, в городе Грайворон беспилотник атаковал автомобиль, погиб мирный житель.
В Брянской области жертвой массированного удара ВСУ также стал мирный житель, кроме того, получил ранения сотрудник пожарно-спасательной службы.
В Ярославле при атаке украинских БПЛА пострадала женщина, она получила незначительное осколочное ранение.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
