Силы ПВО сбили девять дронов над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили девять дронов над территорией Калужской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью уничтожили девять вражеских БПЛА над территорией Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены девять БПЛА над территориями Износковского, Кировского, Мосальского, Ульяновского муниципальных округов и на окраине Калуги. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что на местах работают оперативные службы.
