ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Ярославль

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
В городе сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, а движение транспорта на в сторону столицы восстановили, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
