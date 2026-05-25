Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Ярославль - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 25.05.2026 (обновлено: 06:18 25.05.2026)
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Ярославль

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на Ярославль, ранена женщина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
В городе сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, а движение транспорта на в сторону столицы восстановили, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЯрославская областьЯрославльМихаил ЕвраевБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала