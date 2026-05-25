20:46 25.05.2026 (обновлено: 01:30 26.05.2026)
Путин подписал закон о продлении сроков аренды земли для участников СВО

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о продлении договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции.
  • Договоры считаются возобновленными, если срок их действия истек в период проведения специальной военной операции и земельный участок не предоставлен иному лицу.
  • Соответствующий договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на неопределенный срок договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции, соответствующие поправки вносятся в закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".
Согласно документу, опубликованному в понедельник, закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" дополнен новой статьей.
В нем уточняется, что если во время проведения СВО у участника операции закончился срок действия договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, то такой документ автоматически продлевается на неопределенный срок.
Мера действует при условии, что такой земельный участок после истечения срока действия соответствующего договора не предоставлен иному лицу. Уполномоченный орган не вправе отказываться от соответствующего договора до истечения одного года со дня окончания лицом участия в специальной военной операции.
"Настоящий федеральный закон вступает силу со дня его официального опубликования", - отмечается в документе.
