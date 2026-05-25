Путин подписал закон о продлении сроков аренды земли для участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о продлении договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на неопределенный срок договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции, соответствующие поправки вносятся в закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

Согласно документу, опубликованному в понедельник, закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" дополнен новой статьей.

В нем уточняется, что если во время проведения СВО у участника операции закончился срок действия договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, то такой документ автоматически продлевается на неопределенный срок.

Мера действует при условии, что такой земельный участок после истечения срока действия соответствующего договора не предоставлен иному лицу. Уполномоченный орган не вправе отказываться от соответствующего договора до истечения одного года со дня окончания лицом участия в специальной военной операции.