Путин подписал закон об отпуске для родных раненых бойцов СВО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в ФЗ "О статусе военнослужащих", по которым одному из родителей или одному из детей военнослужащего, получившего ранение, предоставляется право на отпуск одновременно с отпуском бойца.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Продолжительность такого отпуска может быть равной продолжительности отпуска военнослужащего, при этом часть отпуска, превышающая продолжительность ежегодного отпуска указанных лиц по основному месту их работы, предоставляется без сохранения заработной платы.