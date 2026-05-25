Путин подписал закон об ужесточении требований к подготовке охранников

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных организаций.

Кроме того, закон уточняет форму и порядок ведения личных карточек всех работников охранных структур, а также правила ведения общедоступного реестра.