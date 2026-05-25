Путин подписал закон об ужесточении требований к подготовке охранников - РИА Новости, 25.05.2026
18:52 25.05.2026
Путин подписал закон об ужесточении требований к подготовке охранников

Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке сотрудников ЧОП

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных организаций.
  • Образовательные организации, обучающие охранников и руководителей ЧОП, должны получить заключение Росгвардии о соответствии их учебно-материальной базы установленным требованиям.
  • Закон уточняет форму и порядок ведения личных карточек работников охранных структур, правила ведения общедоступного реестра и устанавливает единый порядок выдачи удостоверений частным охранникам.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных организаций.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Член комитета СФ по обороне и безопасности Дмитрий Краснов пояснял, что образовательные организации, обучающие охранников и руководителей ЧОП, должны получить заключение органа Росгвардии о соответствии их учебно-материальной базы установленным требованиям.
Кроме того, закон уточняет форму и порядок ведения личных карточек всех работников охранных структур, а также правила ведения общедоступного реестра.
Также определен единый порядок выдачи удостоверения частным охранникам.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
