Путин подписал закон об упрощении задержания пьяных водителей

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает число составляемых документов при задержании пьяных водителей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде при отстранении водителя с признаками опьянения инспектор должен был заполнить от трех до пяти процессуальных документов. Согласно новому закону, сведения об отстранении от управления автомобилем могут вноситься как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы.
Новые правила распространяются на процедуру задержания автомобиля. Запись может делаться в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела.
