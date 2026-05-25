Путин подписал закон об упрощении задержания пьяных водителей
18:44 25.05.2026
Путин подписал закон об упрощении задержания пьяных водителей

Сотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД. Архивное фото
  • Владимир Путин подписал закон об упрощении задержания пьяных водителей.
  • Новый закон позволяет вносить сведения об отстранении от управления автомобилем в акт медосвидетельствования, постановление по делу или другие процессуальные документы, вместо отдельных протоколов.
  • Правила также распространяются на задержание автомобиля.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает число составляемых документов при задержании пьяных водителей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде при отстранении водителя с признаками опьянения инспектор должен был заполнить от трех до пяти процессуальных документов. Согласно новому закону, сведения об отстранении от управления автомобилем могут вноситься как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы.
Новые правила распространяются на процедуру задержания автомобиля. Запись может делаться в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела.
