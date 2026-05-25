Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу метанола

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

За нарушение требований к обороту метанола предусмотрены крупные штрафы для юридических лиц, а также возможна дисквалификация на срок от двух до трех лет.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая крупные штрафы для юридических лиц. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Метанол является сильнодействующим токсичным веществом, опасным для человека. Из-за его схожести с этиловым спиртом существует риск отравления, что уже происходило в последние годы, отмечается в сопроводительных документах.

В связи с этим закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

За оборот таких жидкостей организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых не включена в установленном порядке в соответствующий реестр, установлен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет. Для юридических лиц вводится штраф в размере до одной пятой совокупной суммы выручки за календарный год, предшествующий году выявления правонарушения, но не менее 3 миллионов рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

За реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей без размещения на упаковке предупредительной маркировки о наличии метанола и его опасности для жизни и здоровья штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования.

За нарушение требований к хранению метанола установлен штраф для должностных лиц в размере 50-70 тысяч рублей, для юридических лиц – 150-200 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Также увеличиваются штрафы по статье 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Штраф для граждан составит 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-30 тысяч рублей, для юрлиц – 200-300 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.

Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение порядка уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также за несоблюдение требований к их денатурации в случаях, когда она является обязательной. Штрафы для должностных лиц составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.