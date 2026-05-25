Путин ратифицировал договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества
18:02 25.05.2026 (обновлено: 18:06 25.05.2026)
Путин ратифицировал договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин ратифицировал договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества.
  • Договор направлен на обеспечение регионального мира и стабильности, проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшение социально-экономических условий и развитие инфраструктуры.
  • Стороны предпринимают шаги по созданию единого экономического пространства и поэтапному объединению энергетических, транспортных систем и систем связи.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами.
Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.
Как отмечалось в сопроводительных материалах, стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах.
