Путин ратифицировал договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами.

Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.