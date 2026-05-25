17:51 25.05.2026 (обновлено: 17:59 25.05.2026)
Путин подписал закон о списании долгов участникам СВО

Путин разрешил списать долги бойцам СВО, заключившим контракт с мая 2026 года

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов участникам СВО.
  • Закон касается участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, и их супругов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежнее законодательство позволяло списать просроченные долги по кредитам участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года, а также их супругов. Речь идет об обязательствах, не превышающих в совокупности 10 миллионов рублей, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и (или) выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист.
Новый закон освобождает участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, и их супругов от кредитных обязательств при условии, что до этой даты вступило в силу решение суда о взыскании задолженности и (или) выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист. При этом, как и ранее, объем таких обязательств не должен превышать в совокупности 10 миллионов рублей.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
