Путин подписал закон, прекращающий действие соглашения о помощи беженцам

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола по прекращению действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, утратившего актуальность, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что соглашение утратило актуальность и фактически не применяется.
Добавляется, что общие положения соглашения, раскрывающие определения понятий "беженец" и "вынужденный переселенец", соответствуют определениям, содержащимся в законодательстве РФ, в соответствии с которым установлены экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов указанных категорий лиц на территории РФ.