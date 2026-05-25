Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, прекращающий действие соглашения о помощи беженцам - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 25.05.2026
Путин подписал закон, прекращающий действие соглашения о помощи беженцам

Путин ратифицировал протокол о прекращении действия соглашения о помощи беженцам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о прекращении действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года.
  • Соглашение утратило актуальность и фактически не применяется.
  • Общие положения соглашения соответствуют определениям, содержащимся в законодательстве Российской Федерации.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола по прекращению действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, утратившего актуальность, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что соглашение утратило актуальность и фактически не применяется.
Добавляется, что общие положения соглашения, раскрывающие определения понятий "беженец" и "вынужденный переселенец", соответствуют определениям, содержащимся в законодательстве РФ, в соответствии с которым установлены экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов указанных категорий лиц на территории РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи беженцам
23 марта, 17:10
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала