Путин обсудил с Хоценко строительство гидроузла на Иртыше

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко строительство гидроузла на реке Иртыш.
Глава государства встретился с Хоценко в Кремле, обсуждались меры поддержки участников СВО и членов их семей, а также реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты.
Хоценко отметил, что есть сложности, связанные с нестабильным уровнем воды в зависимости от паводковой обстановки. Губернатор сообщил, что сейчас на реке строится гидроузел.
"Объект сложный, потому что гидроузлов крупных мы не вводили десятилетия. И проект идет непросто, сложно идет. Но все помогают - и правительство со стороны Минстроя, и Росводресурсы", - добавил глава области.
Он сообщил, что есть определенные нюансы, о которых он готов доложить президенту отдельно.
"Давайте поговорим сейчас поподробнее", - предложил Путин, завершая открытую часть встречи.