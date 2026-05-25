Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Хоценко строительство гидроузла на Иртыше - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 25.05.2026
Путин обсудил с Хоценко строительство гидроузла на Иртыше

Путин обсудил с губернатором Омской области строительство гидроузла на Иртыше

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обсудил с Виталием Хоценко строительство гидроузла на реке Иртыш.
  • Губернатор Омской области отметил сложности, связанные с нестабильным уровнем воды в зависимости от паводковой обстановки, и сообщил, что сейчас на Иртыше строится гидроузел.
  • Путин предложил поговорить подробнее о нюансах проекта.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко строительство гидроузла на реке Иртыш.
Глава государства встретился с Хоценко в Кремле, обсуждались меры поддержки участников СВО и членов их семей, а также реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты.
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Путин обсудил с Хоценко инвестиции в Омской области
Вчера, 14:16
«
"А по Иртышу там как ситуация в целом?", - спросил Путин главу региона.
Хоценко отметил, что есть сложности, связанные с нестабильным уровнем воды в зависимости от паводковой обстановки. Губернатор сообщил, что сейчас на реке строится гидроузел.
"Объект сложный, потому что гидроузлов крупных мы не вводили десятилетия. И проект идет непросто, сложно идет. Но все помогают - и правительство со стороны Минстроя, и Росводресурсы", - добавил глава области.
Он сообщил, что есть определенные нюансы, о которых он готов доложить президенту отдельно.
"Давайте поговорим сейчас поподробнее", - предложил Путин, завершая открытую часть встречи.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков в Омской области
Вчера, 14:08
 
Иртыш (река)РоссияОмская областьВладимир ПутинВиталий ХоценкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала