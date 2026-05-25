Путин обсудил с Хоценко инвестиции в Омской области

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко инвестиции в регионе.
Президент в понедельник встретился с Хоценко в Кремле.
"Я предложил бы начать с вопросов инвестиций. Если сегодня хорошо, то должно быть еще лучше - стабильно, устойчиво. Но для этого, конечно, это завтрашний день должен быть обеспечен инвестициями", - сказал Путин.
Хоценко в свою очередь рассказал о росте ВРП региона. Он также поблагодарил главу государства за решение перенести сборку ракеты "Ангара" на омскую площадку производственного объединения "Полет".
"Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства", - подчеркнул президент.
Хоценко в свою очередь ответил, что власти региона ведут соответствующую работу с правительством РФ и "Роскосмосом".