Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков в Омской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин поручил губернатору Омской области Виталию Хоценко довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков в регионе.
- В Омской области власти предоставляют земли инвесторам, которые строят жилье и передают часть квартир обманутым дольщикам.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Омской области Виталию Хоценко довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков в регионе.
В ходе встречи с главой государства в понедельник Хоценко доложил, что в Омской области остается проблема обманутых дольщиков. Регион находит различные решения, к примеру, предоставляет земли инвесторам, которые строят жилье и передают часть квартир обманутым дольщикам.
"Не бросайте это, доведите до конца", - сказал Путин.
Хоценко сообщил, что держит решение проблемы на личном контроле.