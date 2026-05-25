Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков в Омской области - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 25.05.2026
Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков в Омской области

Путин поручил Хоценко довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин поручил губернатору Омской области Виталию Хоценко довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков в регионе.
  • В Омской области власти предоставляют земли инвесторам, которые строят жилье и передают часть квартир обманутым дольщикам.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Омской области Виталию Хоценко довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков в регионе.
В ходе встречи с главой государства в понедельник Хоценко доложил, что в Омской области остается проблема обманутых дольщиков. Регион находит различные решения, к примеру, предоставляет земли инвесторам, которые строят жилье и передают часть квартир обманутым дольщикам.
"Не бросайте это, доведите до конца", - сказал Путин.
Хоценко сообщил, что держит решение проблемы на личном контроле.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Хоценко: с начала 2026 года в Омской области решены вопросы 179 дольщиков
15 мая, 13:48
 
ЖильеОмская областьРоссияВиталий ХоценкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала