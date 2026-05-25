Путин обсудил с королем Бахрейна урегулирование кризиса вокруг Ирана

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили разрешение конфликта на Ближнем Востоке.
"Подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Помимо этого, лидеры подтвердили настрой на укрепление сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с иранских портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Тегерану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
