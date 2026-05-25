Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что в ходе встречи Путин заслушает обстоятельный доклад главы региона.
В графике президента в понедельник также запланированы рабочие встречи, внутренние совещания, мероприятия непубличного характера.
Предыдущая встреча Путина и Хоценко состоялась в августе 2025 года. Тогда президент обсудил с омским губернатором социально-экономическую ситуацию в регионе.
