МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Омской области Виталием Хоценко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент в понедельник работает в Кремле, отметил Песков.
"Будет на приеме у президента губернатор Омской области Виталий Хоценко. Президент последовательно продолжает заниматься региональными проблемами. Будет обстоятельный доклад", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, в графике у президента запланированы рабочие встречи, внутренние совещания, мероприятия непубличного характера, добавил пресс-секретарь главы государства.