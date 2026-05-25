Путин указал на важность прагматизма и диалога в условиях вызовов в мире

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность прагматизма и равноправного диалога в условиях беспрецедентных вызовов в международных отношениях и экономике, следует из приветственной телеграммы участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.