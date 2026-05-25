10:17 25.05.2026 (обновлено: 10:46 25.05.2026)
ВС России продвинулись в Рай-Александровке, сообщил Пушилин

  • Российские военные продвинулись в центральной и восточной частях села Рай-Александровка в ДНР.
  • Село имеет важное значение, так как его освобождение позволит российским подразделениям получить доступ к Славянску.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Российские военные продвинулись в центральной и восточной частях села Рай-Александровка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Мы видим продолжающиеся бои в Рай-Александровке. Сообщается об успехах в центральной и восточной частях данного населенного пункта", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Он отметил, что Рай-Александровка имеет важное значение, так как его освобождение позволит открыть "восточные ворота" российским подразделениям для захода в Славянск.
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
