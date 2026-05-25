Российские военные продвинулись в районе Пискуновки - РИА Новости, 25.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 25.05.2026 (обновлено: 10:04 25.05.2026)
Российские военные продвинулись в районе Пискуновки

Пушилин: ВС РФ продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора"

Бойцы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора" в ДНР.
  • Пискуновка располагается на Святогорском направлении в 15 километрах от Славянска.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Российские военные продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора" в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Святогорское направление. Здесь мы видим продвижение в направлении Пискуновки и заповедника "Меловая флора", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Пискуновка располагается на святогорском направлении в 15 километрах от Славянска. Ранее глава республики сообщал, что приблизиться к населенному пункту удалось после освобождения села Кривая Лука.
Об освобождении Кривой Луки в ДНР бойцами Южной" группировки Минобороны РФ сообщило 8 мая.
