ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Российские военные продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора" в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Святогорское направление. Здесь мы видим продвижение в направлении Пискуновки и заповедника "Меловая флора", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Пискуновка располагается на святогорском направлении в 15 километрах от Славянска. Ранее глава республики сообщал, что приблизиться к населенному пункту удалось после освобождения села Кривая Лука.
Об освобождении Кривой Луки в ДНР бойцами Южной" группировки Минобороны РФ сообщило 8 мая.
22 июня 2022, 17:18