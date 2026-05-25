ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Российские военные продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора" в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Пискуновка располагается на святогорском направлении в 15 километрах от Славянска. Ранее глава республики сообщал, что приблизиться к населенному пункту удалось после освобождения села Кривая Лука.