Российские военные продвинулись в районе Святогорска

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также (есть. — Прим. ред.) продвижение наших подразделений в направлении Святогорска и Богородичного", — сказал он ИС "Вести".
Кроме того, бойцы ведут наступление в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора". В Дробышево противник предпринимает попытки контратаковать, но безуспешно.
"Наши подразделения удерживают ситуацию под контролем и продолжают, насколько это возможно, улучшать свои позиции", — добавил Пушилин.
Ведутся бои и в Рай-Александровке — одном из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Там армия продвинулась в центральной и восточной частях села. Как отметил глава ДНР, населенный пункт имеет важное значение, поскольку его освобождение позволит открыть "восточные ворота" для захода в Славянск.
