Российские военные продвинулись в районе Святогорска - РИА Новости, 25.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 25.05.2026 (обновлено: 12:27 25.05.2026)
Российские военные продвинулись в районе Святогорска

ВС России продвинулись в районе Святогорска и села Богородичное

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении.
  • Есть продвижение подразделений в направлении Святогорска и Богородичного, а также успехи в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора".
  • В Рай-Александровке, одном из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ, армия улучшила позиции в центральном и восточном районах.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также (есть. — Прим. ред.) продвижение наших подразделений в направлении Святогорска и Богородичного", — сказал он ИС "Вести".
Кроме того, бойцы ведут наступление в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора". В Дробышево противник предпринимает попытки контратаковать, но безуспешно.
"Наши подразделения удерживают ситуацию под контролем и продолжают, насколько это возможно, улучшать свои позиции", — добавил Пушилин.
Ведутся бои и в Рай-Александровке — одном из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Там армия продвинулась в центральной и восточной частях села. Как отметил глава ДНР, населенный пункт имеет важное значение, поскольку его освобождение позволит открыть "восточные ворота" для захода в Славянск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеСвятогорскДонецкая Народная РеспубликаСлавянский районДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасностьСлавянскВооруженные силы Украины
 
 
