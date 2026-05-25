В Астраханской области начали проверку после вспышки бруцеллеза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после выявления бруцеллеза в продукции фермерского хозяйства Камызякского района Астраханской области, сообщает региональный СУСК.
Как сообщал Роспотребнадзор области, бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области. Все заболевшие были госпитализированы.
По предварительным данным следствия, в одной из торговых точек на территории города Астрахани осуществлялась реализация молочной продукции без информации о производителе, дате изготовления и сроках годности.
Кроме того, в ходе проверки поставщика продукции выявлены нарушения ветеринарных требований, а в пробах крови мелкого рогатого скота обнаружен бруцеллез. По имеющимся сведениям, ранее в регионе были зарегистрированы случаи заболевания людей бруцеллезом, предположительно связанные с употреблением указанной продукции, отметили в ведомстве.
