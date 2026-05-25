В Астраханской области начали проверку после вспышки бруцеллеза

Кроме того, в ходе проверки поставщика продукции выявлены нарушения ветеринарных требований, а в пробах крови мелкого рогатого скота обнаружен бруцеллез. По имеющимся сведениям, ранее в регионе были зарегистрированы случаи заболевания людей бруцеллезом, предположительно связанные с употреблением указанной продукции, отметили в ведомстве.