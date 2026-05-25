В Астраханской области начали проверку после вспышки бруцеллеза

21:38 25.05.2026
В Астраханской области СК начал проверку после вспышки бруцеллеза

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астраханской области началась проверка после выявления бруцеллеза в продукции фермерского хозяйства Камызякского района.
  • Бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан, употреблявших сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей.
  • В одной из торговых точек Астрахани реализовывалась молочная продукция без необходимой информации о производителе и сроках годности, выявлены нарушения ветеринарных требований.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после выявления бруцеллеза в продукции фермерского хозяйства Камызякского района Астраханской области, сообщает региональный СУСК.
Как сообщал Роспотребнадзор области, бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области. Все заболевшие были госпитализированы.
"Следственными органами СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в одной из торговых точек на территории города Астрахани осуществлялась реализация молочной продукции без информации о производителе, дате изготовления и сроках годности.
Кроме того, в ходе проверки поставщика продукции выявлены нарушения ветеринарных требований, а в пробах крови мелкого рогатого скота обнаружен бруцеллез. По имеющимся сведениям, ранее в регионе были зарегистрированы случаи заболевания людей бруцеллезом, предположительно связанные с употреблением указанной продукции, отметили в ведомстве.
ПроисшествияАстраханская областьРоссияКамызякский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
