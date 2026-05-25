Московский омбудсмен Потяева решила покинуть пост

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что приняла решение покинуть пост омбудсмена в связи с переходом на новую работу.
Ранее в Московскую городскую Думу поступило письменное заявление Уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой о сложении полномочий.
"Иногда происходит такое, что ты меняешь свою работу. Я перехожу на новую, на другую работу", - сказала Потяева, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о возможном преемнике, она отметила, что есть кандидатуры, которые сейчас обсуждаются, но пока преждевременно об этом говорить.