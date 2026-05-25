Врач рассказала, что будет, если не есть сутки

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Длительное голодание – сутки и более – может негативно сказаться на работе мозга, обменных и гормональных процессах, пищеварении и на уровне иммунной защиты, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

⁠"Важно учитывать, что длительное голодание может иметь негативные последствия для здоровья. Среди возможных рисков - снижение уровня глюкозы в крови. Глюкоза - основной питательный элемент для многих клеток организма, в том числе для клеток головного мозга. При длительном голодании ее уровень может снижаться, что негативно сказывается на работе мозга", - сказала Боровская.

По ее словам, также возможно нарушение обменных процессов и гормонального фона. Длительное голодание может привести к сбоям в работе репродуктивной системы, снижению выработки тестостерона и эстрогена.

"Есть риск нарушения микрофлоры кишечника, что может привести к нарушению пищеварения и снижению иммунной защиты. Не стоит забывать о побочных эффектах. Например, на начальных этапах голодания возможны голод, слабость, усталость, изжога, раздражительность", - добавила собеседница.