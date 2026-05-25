Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, что будет, если не есть сутки - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 25.05.2026
Врач рассказала, что будет, если не есть сутки

РИА Новости: длительное голодание может негативно сказаться на работе мозга

© iStock.com / Panupong PiewklengДевушка на диете
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© iStock.com / Panupong Piewkleng
Девушка на диете . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Длительное голодание (сутки и более) может негативно сказаться на работе мозга, обменных и гормональных процессах, пищеварении и уровне иммунной защиты.
  • Среди возможных рисков при длительном голодании — снижение уровня глюкозы в крови, нарушение обменных процессов и гормонального фона.
  • Прежде чем начинать голодание, необходимо проконсультироваться с врачом.
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Длительное голодание – сутки и более – может негативно сказаться на работе мозга, обменных и гормональных процессах, пищеварении и на уровне иммунной защиты, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
⁠"Важно учитывать, что длительное голодание может иметь негативные последствия для здоровья. Среди возможных рисков - снижение уровня глюкозы в крови. Глюкоза - основной питательный элемент для многих клеток организма, в том числе для клеток головного мозга. При длительном голодании ее уровень может снижаться, что негативно сказывается на работе мозга", - сказала Боровская.
Белковая диета - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Врач предупредила о рисках интервального голодания
14 марта, 07:16
По ее словам, также возможно нарушение обменных процессов и гормонального фона. Длительное голодание может привести к сбоям в работе репродуктивной системы, снижению выработки тестостерона и эстрогена.
"Есть риск нарушения микрофлоры кишечника, что может привести к нарушению пищеварения и снижению иммунной защиты. Не стоит забывать о побочных эффектах. Например, на начальных этапах голодания возможны голод, слабость, усталость, изжога, раздражительность", - добавила собеседница.
Она отметила, что прежде чем начинать голодание, нужно проконсультироваться с врачом.
Девушка ест творог - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Врач рассказала, что будет, если не есть 12 часов
20 мая, 02:28
 
ОбществоДальневосточный федеральный университетЗдоровье - ОбществоПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала