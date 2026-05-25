13:12 25.05.2026
В Армении есть сторонники российского вектора развития, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
  • В Армении есть политические силы, которые являются сторонниками российского вектора развития и интеграционных процессов с участием России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Песков подчеркнул, что подход сторонников российского вектора развития импонирует России, и добавил, что Россия остается в диалоге с армянскими друзьями.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Армении есть политические силы, которые являются сторонниками российского вектора развития и интеграционных процессов с участием РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Госсекретаря США Марко Рубио ждут в Армении с визитом 26 мая, он встретится с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Журналисты предположили, что в ходе встреч не исключены антироссийские заявления и попросили Пескова прокомментировать такую практику.
"Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие интеграционных процессов с участием Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что такой подход импонирует России.
"Но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями и будем делать это и дальше", - добавил Песков.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
