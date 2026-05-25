13:00 25.05.2026 (обновлено: 14:50 25.05.2026)
Песков предупредил Армению о последствиях вступления в ЕС

Песков: членство Армении в ЕС приведет к потере выгодного сотрудничества с РФ

Флаг Армении. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Членство Еревана в Евросоюзе приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Москвой, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. <...> Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям", — отметил он.
Пресс-секретарь президента также напомнил о встрече Владимира Путина с Николом Пашиняном в апреле.
"Премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах <...> внешней политики — в частности, с Европой", — отметил Песков.
Тогда же Пашинян признал, что в какой-то момент придется принять окончательное решение о выборе дальнейшего пути экономической интеграции, и, по его словам, сделает это народ.
Хотя вопрос еще остается открытым, Москва находится в постоянном диалоге с Ереваном, подчеркнул Песков. Он обратил внимание на то, что в стране есть политические силы, которые поддерживают российский вектор развития.
Премьер Армении неоднократно заявлял, что республика хочет стать членом ЕС. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о запуске процесса вступления.
В начале мая Путин призвал Ереван безотлагательно решить вопрос об участии в ЕАЭС. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с двумя объединениями невозможно.
Президент также обращал внимание, что Армения получает значительные преимущества, находясь в Евразийском экономическом союзе: в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, миграционной сфере и в вопросе таможенных сборов.
