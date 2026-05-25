12:59 25.05.2026
В Кремле рассказали о реакции Запада на атаку в Старобельске

Песков: Запад не предпринял никаких действий, осуждающих атаку в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Запад не предпринял действий, которые можно было бы воспринять как осуждение атаки ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся, что привело к обрушению здания.
  • В результате атаки погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия констатирует, что Запад не предпринял никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение атаки ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
"Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, насколько достоверно в иностранных СМИ была показана трагедия в Старобельске и будет ли донесена правда до Запада.
