Песков оценил возможные пути экономической интеграции Армении

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении остается открытым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.