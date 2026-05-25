Песков оценил возможные пути экономической интеграции Армении
12:58 25.05.2026
Песков оценил возможные пути экономической интеграции Армении

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении остается открытым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Остается открытым вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции (Армении - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
