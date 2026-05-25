Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Песков заявил о важности поездки в Старобельск, организованной для СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку в Старобельск, организованную для СМИ.

Украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся, что привело к обрушению здания.

Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в воскресенье.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, назвал важной и нужной поездку, организованную со стороны МИД и Минобороны для СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.

"... министерство иностранных дел, других ведомств, министерство обороны... очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И... что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла", - сказал Песков