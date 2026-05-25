Песков заявил о важности поездки в Старобельск, организованной для СМИ
12:54 25.05.2026 (обновлено: 13:21 25.05.2026)
Песков заявил о важности поездки в Старобельск, организованной для СМИ

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку в Старобельск, организованную для СМИ.
  • Украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся, что привело к обрушению здания.
  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в воскресенье.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, назвал важной и нужной поездку, организованную со стороны МИД и Минобороны для СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
"... министерство иностранных дел, других ведомств, министерство обороны... очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И... что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил работу своих коллег из МИД, Минобороны и других ведомств за оперативную организацию такой поездки для представителей СМИ.
