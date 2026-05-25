Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия является ответственным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно для ближайших союзников и партнеров, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно ближайших союзников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что льготные цены на российские энергоносители невозможны для участников Евросоюза, и Еревану это хорошо известно.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин 9 мая заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России как к главному экономическому партнеру республики провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".