США падают в яму, которую копали другим

Вчера весь мир ожидал, что Иран и США подпишут долгожданное соглашение. "Сделка — вопрос нескольких часов", — смело уверял Марко Рубио. Но буквально через несколько часов Дональд Трамп сказал, что "переговорщики не должны торопиться", и дело опять застопорилось.

Мирный процесс идет с черепашьей скоростью. Кто же его затягивает? Совершенно очевидно, что не иранцы. Страна пережила тяжелейшую агрессию, ей как воздух нужен прочный мир, чтобы приступить к восстановлению. Рисковать в ожидании новых ударов, затягивая заключение сделки, Тегеран просто не может себе позволить.

Тем более по информации, просочившейся в СМИ, видно, что Иран сумел выиграть конфликт вчистую, добившись выполнения большинства своих требований. Он как минимум сможет вновь торговать нефтью, а также получит снятие санкций (хотя бы частичное) и возврат замороженных активов. Как максимум — совершенно легально продолжит свою ядерную программу.

В обмен на это Тегеран обещает открыть Ормузский пролив , то есть просто вернуться к тому статус-кво, который существовал до начала американо-израильской агрессии. Видно, что иранцы прекрасно усвоили бизнес-совет Дональда Трампа "продавай как можно дороже то, что и так собирался отдать".

Президент США нещадно критикует соглашение с Ираном своего предшественника Барака Обамы , но, по сути, сегодня он вынужден заключать договор примерно на таких же условиях. "А зачем тогда нужна была война?" — задается вопросом весь мир.

Отметим, что пока торг идет не вокруг договора о мире, а лишь о меморандуме о взаимопонимании. Если документ примут, то в ближайшие два месяца стороны будут воздерживаться от боевых действий и вести переговоры. Но даже согласование меморандума идет со скрипом. Есть две причины того, почему американцы всеми силами затягивают процесс.

Для начала, мирная сделка всеми будет воспринята как капитуляция США. И перед кем же? Перед небогатой изолированной страной, истерзанной западными санкциями. Это значит, что ни экономическое оружие в виде санкций, ни авианосцы больше не являются уникальным американским "вундерваффе".

Вашингтону больше нечем кошмарить другие страны. При должной солидарности, сплоченности и силе духа те смогут дать отпор экс-гегемону. А значит, мирового полицейского можно больше не слушаться.

Последствия этого прозрения станут поистине невообразимыми, масштаб грядущих изменений трудно предсказать. Неудивительно, что американцы не торопятся признавать свое поражение.

Другая причина заключается в том, что Вашингтон до сих пор надеется загнать весь мир в глобальный кризис и попытаться снять при этом сливки. Штаты действительно обеспечивают себя углеводородами и продовольствием, так что пережить экономический шторм им будет непросто, но возможно.

История последнего времени показывает, что после каждого глобального шока доллар укреплялся. Так было и после Великой рецессии 2008 года, и после коронавирусного кризиса в 2020-м. Сейчас американская валюта слабеет рекордными темпами — только за 2025 год ее падение составило около десяти процентов. Доллару насущно необходимо укрепление, но реально ли оно?

США не могут полностью избежать глобального кризиса. Разгон цен на бензин и растущая инфляция способны привести к падению рынков, а это сулит самые мрачные перспективы и доллару, и американской экономике, да и всей звездно-полосатой державе как таковой.

Однако лучшего выхода для Штатов нет. Поэтому там хватаются за соломинку и всячески тормозят соглашение с Тегераном. Обратите внимание: Трамп пообещал не прекращать морскую блокаду Тегерана до тех пор, пока не выбьет из иранцев подходящих условий.

Получается, что отнюдь не Иран, пропускающий китайские и российские танкеры, блокирует мировую торговлю нефтью. По сути, это делают именно американцы — в слабой надежде спасти свою экономику. Именно в этом смысле Трамп говорит "время работает на нас".

Свою игру продолжает вести и Израиль , который на выходных вновь отбомбился по Ливану и продолжает под шумок отжимать у него территории. Понятно, что в отношениях США и Израиля хвост виляет собакой. Неясно другое: кто на самом деле там собака, а кто хвост.