Рейтинг@Mail.ru
Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 25.05.2026
Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев

Медведев: Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, заявил Дмитрий Медведев.
  • Медведев подчеркнул, что действия Пашиняна не останутся без последствий, включая экономические параметры сотрудничества.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев сообщил, что Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Медведев назвал курс Пашиняна опасным для Армении
Вчера, 09:14
"Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС. Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ, хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах. Отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России", - сказал зампред Совбеза РФ.
"Это не останется для него и его людей без последствий, включая, конечно, и экономические параметры сотрудничества", - подчеркнул он.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Скажу вам откровенно": о чем Путин предупредил Пашиняна
1 апреля, 19:27
 
В миреАрменияРоссияМоскваНикол ПашинянДмитрий МедведевОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала