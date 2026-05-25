Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС. Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ, хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах. Отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России", - сказал зампред Совбеза РФ.
"Это не останется для него и его людей без последствий, включая, конечно, и экономические параметры сотрудничества", - подчеркнул он.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.
