Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Медведев сообщил, что Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией

"Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС . Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ , хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах. Отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России", - сказал зампред Совбеза РФ.

"Это не останется для него и его людей без последствий, включая, конечно, и экономические параметры сотрудничества", - подчеркнул он.