01:36 25.05.2026
Партия посещавшего Россию евродепутата вошла в кипрский парламент

Фидиас Панайоту, избранный депутатом Европарламента от Кипра. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия Direct Democracy, основанная евродепутатом от Кипра Фидиасом Панайоту, впервые вошла в кипрский парламент.
  • Фидиас Панайоту посещал Москву на День Победы в 2025 году и выступает с критикой Евросоюза за разрыв отношений с Россией.
  • На выборах партия Direct Democracy получила 5,4 % голосов и займет четыре места в парламенте.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Партия Direct Democracy, которую основал евродепутат от Кипра Фидиас Панайоту, посещавший в 2025 году Москву на День Победы, впервые вошла в кипрский парламент, следует из данных министерства внутренних дел Кипра.
Евродепутат от Кипра и видеоблогер Панайоту в 2025 году посетил празднование Дня Победы в Москве. Он не раз выступал с критикой Евросоюза за разрыв отношений с Россией. Панайоту является основателем партии Direct Democracy, целью которой является внедрение элементов прямой демократии путем голосования гражданами в мобильном приложении.
Как следует из результатов, опубликованных министерством внутренних дел Кипра, партия Direct Democracy получила на выборах 5,4% и займет четыре места в парламенте.
Кроме Direct Democracy в парламент Кипра войдут еще пять партий. Первое место заняла партия "Демократическое объединение" (ДИСИ), набрав 27,1% голосов и получив 17 мест. На втором месте левая "Прогрессивная партия трудового народа Кипра" (АКЕЛ) с 23,9% голосов и 15 местами. Крайне правый "Национальный народный фронт" (ЭЛАМ) занял третье место с 10,9% и восемью местами. Столько же мест получила центристская "Демократическая партия " (ДИКО), набрав 10%. Новая партия "Альма" получила 5,8% голосов и четыре места в парламенте.
