МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Партия Direct Democracy, которую основал евродепутат от Кипра Фидиас Панайоту, посещавший в 2025 году Москву на День Победы, впервые вошла в кипрский парламент, следует из данных министерства внутренних дел Кипра.

Евродепутат от Кипра и видеоблогер Панайоту в 2025 году посетил празднование Дня Победы в Москве . Он не раз выступал с критикой Евросоюза за разрыв отношений с Россией . Панайоту является основателем партии Direct Democracy, целью которой является внедрение элементов прямой демократии путем голосования гражданами в мобильном приложении.

Как следует из результатов, опубликованных министерством внутренних дел Кипра, партия Direct Democracy получила на выборах 5,4% и займет четыре места в парламенте.