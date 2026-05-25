18:46 25.05.2026
Отец начальницы одесского РТЦК был лидером ОПГ, заявили силовики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец начальницы отдела воинского учета Киевского РТЦК Одессы в 1990-х годах был лидером ОПГ, действовавшей в Суворовском районе города.
  • Наталья Мурачашвили возглавляет отдел воинского учета Киевского РТЦК Одессы.
  • В 2023 году Наталья Мурачашвили вышла замуж за начальника отдела учета Приморского РТЦК Владислава Павлова, который находился у нее в прямом подчинении.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отец начальницы отдела воинского учёта Киевского районного территориального центра комплектования (военкоматы на Украине) Одессы фигурировал как лидер организованной преступной группы, действовавшей в Суворовском районе города в 1990-х годах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, майор Наталья Мурачашвили 1995 года рождения возглавляет отдел воинского учета Киевского РТЦК Одессы.
"Она дочь Мамуки Мурачашвили, известного в криминальных кругах как "Мамука". В 1990-х годах он фигурировал как лидер ОПГ, контролировавшей Суворовский район и специализировавшейся на автоугонах, кражах и возврате автомобилей за выкуп", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Мамуку Мурачашвили связывали с окружением вора в законе Миндии Горадзе, известного как "Лавасоглы Батумский". После 2022 года его окружение, как утверждает источник, переключилось на поиск уклонистов и посредничество в решении вопросов мобилизации через связи в военкоматах.
Собеседник агентства также сообщил, что в 2023 году Наталья Мурачашвили вышла замуж за начальника отдела учёта Приморского РТЦК Владислава Павлова, который на тот момент находился у неё в прямом подчинении.
