Отец начальницы одесского РТЦК был лидером ОПГ, заявили силовики

В 2023 году Наталья Мурачашвили вышла замуж за начальника отдела учета Приморского РТЦК Владислава Павлова, который находился у нее в прямом подчинении.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отец начальницы отдела воинского учёта Киевского районного территориального центра комплектования (военкоматы на Украине) Одессы фигурировал как лидер организованной преступной группы, действовавшей в Суворовском районе города в 1990-х годах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным силовиков, майор Наталья Мурачашвили 1995 года рождения возглавляет отдел воинского учета Киевского РТЦК Одессы

"Она дочь Мамуки Мурачашвили, известного в криминальных кругах как "Мамука". В 1990-х годах он фигурировал как лидер ОПГ, контролировавшей Суворовский район и специализировавшейся на автоугонах, кражах и возврате автомобилей за выкуп", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Мамуку Мурачашвили связывали с окружением вора в законе Миндии Горадзе, известного как "Лавасоглы Батумский". После 2022 года его окружение, как утверждает источник, переключилось на поиск уклонистов и посредничество в решении вопросов мобилизации через связи в военкоматах.