Сотрудники отеля в Румынии всю ночь спасали туристов от медведя

13:24 25.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведь пробрался в отель на румынском курорте Пояна-Брашов.
  • Бездействие экстренных служб вынудило персонал всю ночь охранять туристов самостоятельно.
КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Медведь пробрался в отель на румынском курорте Пояна-Брашов, из-за чего персоналу пришлось всю ночь самостоятельно охранять туристов после бездействия экстренных служб, сообщает издание Libertatea ("Свобода").
Румынские СМИ отмечают, что частое появление диких хищников начинает серьезно влиять на имидж курорта, который считается одним из самых востребованных горных направлений в Румынии. Многие отдыхающие, особенно семьи с детьми, уже отказываются от поездок в этот район из-за угрозы нападений.
"Хищник зашел в гостиницу в пятницу вечером, а камеры наблюдения зафиксировали, как он поднялся по лестнице и повредил дверь. Мы дежурили всю ночь и постоянно звонили на 112. В какой-то момент персонал просто опустил руки - все наши усилия оказались напрасными, хотя в городе находилась специальная команда", - приводит издание слова работников гостиницы.
Как отметили местные жители, проблема медведей достигла масштабов "максимальной тревоги".
"Это уже страшно. Стоит оставить дверь открытой - медведь заходит в дом... Мы уже не знаем, что делать", - пожаловались корреспондентам издания местные жители.
Инцидент в Пояна-Брашов стал очередным эпизодом в серии конфликтов людей с медведями в Румынии. На прошлой неделе житель города Кэлимэнешть с помощью лопаты прогнал голодного хищника, который в поисках еды приблизился к его дому,
По данным, которые приводят местные СМИ, за девять лет после запрета на охоту медведи напали на 264 человека, 20 из них погибли. Жители горных районов Румынии и представители туристической отрасли регулярно требуют от властей принять конкретные меры для контроля популяции хищников и предотвращения возможных трагедий.
